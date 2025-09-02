Inez Weski op advies advocaten toch niet aanwezig in rechtbank

ROTTERDAM (ANP) - Ex-advocaat Inez Weski is "op advies" van haar advocaten dinsdag toch niet in de rechtbank Rotterdam. Zij was van plan voor het eerst aanwezig te zijn bij de behandeling van de strafzaak tegen haar, maar maandagavond is besloten dat ze zou wegblijven. "Het zou te zwaar voor haar zijn", lichtte advocaat Carry Knoops toe. "Dat betreuren wij en dat betreurt zij." Weski heeft een broze gezondheid.

Weski was de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Ze wordt ervan verdacht boodschappen te hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij gedetineerd zit.