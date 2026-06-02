Netbeheerders beloven ACM meer actie tegen overvol stroomnet

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 10:32
DEN HAAG (ANP) - Netbeheerders nemen dit jaar meer maatregelen om problemen met het overvolle stroomnet tegen te gaan. Dat staat in bindende afspraken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), meldt die toezichthouder. De ACM vond dat de beheerders te weinig voortgang boekten met oplossingen en gaf ze eerder de opdracht om verbeterplannen in te dienen.
Netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis, Rendo, Coteq en Westland Infra beloven nu vaker maatregelen te nemen waarbij flexibel gebruik wordt gemaakt van het stroomnet. Doordat we met z'n allen steeds meer elektriciteit gebruiken, loopt het net op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan.
Netbeheerders kunnen ruimte vrijmaken via alternatieve contracten, waarbij gebruikers van het net op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook verzoeken beheerders aangesloten partijen op drukke momenten om tijdelijk meer of minder stroom te verbruiken. Dit willen ze vaker doen, staat in de verbeterplannen. De ACM houdt de voortgang bij in een openbaar dashboard, dat ieder kwartaal verschijnt.
