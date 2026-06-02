Maandag overnachtten 65 asielzoekers in sporthal in 2e Exloërmond

2E EXLOËRMOND (ANP) - In de nacht van maandag op dinsdag overnachtten 65 asielzoekers in een sporthal in het Drentse dorp 2e Exloërmond. Die heeft de gemeente Borger-Odoorn vanaf maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen overnachten.

Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat de nacht rustig en zonder bijzonderheden is verlopen. De asielzoekers zijn dinsdagochtend per bus weer naar Ter Apel gebracht. Dinsdagavond brengt de bus mensen weer terug naar de sporthal. Volgens de woordvoerder heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen.

Dinsdag geldt in het overgrote deel van Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het noordoosten, waar Ter Apel ligt, is plaatselijk kans op schade en overlast door windstoten en zware regen. De woordvoerder zegt te hopen dat asielzoekers bij onweersbuien in het aanmeldcentrum mogen schuilen.

Het Rode Kruis biedt zo goed als kan bescherming aan asielzoekers die in Ter Apel overdag buiten moeten verblijven, aldus de woordvoerder. "We hebben kleine tenten die daar niet voor bedoeld zijn, maar wel de ergste regen kunnen tegenhouden. We gebruiken reddingsdekens die gemaakt zijn om mensen warm te houden als tijdelijke droge ondergrond om op te zitten en we geven regenponcho's uit."

Sinds woensdag 20 mei is het zo druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet aan iedereen plek kan bieden. Sindsdien hebben meerdere gemeenten beurtelings noodopvang voor de nachten aangeboden.