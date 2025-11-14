Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

Niet informateur Hans Wijers heeft VVD-leider Dilan Yesilgöz ‘leugenaar’ genoemd, maar Eric Smit, de oprichter van journalistiek platform FTM. Althans, dat beweert laatstgenoemde zelf. ‘Ik was degene die vertelde dat Yesilgöz een leugenaar is’.

Maar op basis van het NRC-bericht (dat dus foutief blijkt) was Yesilgoz al op oorlogspad.

Weijers zou op een besloten verkiezingsavond hebben gezegd dat Yesilgoz vaak liegt. Hij herinnerde zich dat niet, maar bood voor de zekerheid zijn excuses aan.

Yesilgoz nam daarmee geen genoegen en vindt dat het formatieproces moet worden overgedaan.