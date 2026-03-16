Netbeheerders willen tijdsgebonden tarieven voor grootverbruikers

DEN HAAG (ANP) - Regionale netbeheerders willen tijdsafhankelijke nettarieven aan grootverbruikers op het elektriciteitsnet kunnen vragen, meldt Netbeheer Nederland. Daarmee zouden netbeheerders stroomverbruik op rustige momenten op het net goedkoper kunnen maken dan op piekmomenten. De brancheorganisatie hoopt dat de nieuwe tarieven, die gelden voor alle ruim 70.000 grootverbruikers voor de afname van elektriciteit, in 2028 kunnen ingaan.

Met de maatregel willen netbeheerders het volle stroomnet ontlasten. De brancheorganisatie laat weten dat regionale netbeheerders een voorstel bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben ingediend om grootverbruikers als bedrijven en grote maatschappelijke instellingen te stimuleren hun stroomverbruik op het volle net te verschuiven naar buiten de piekmomenten. Op het hoogspanningsnet van TenneT is dit al mogelijk.

De brancheorganisatie benadrukt dat netbeheerders miljarden investeren in het net. "Maar alleen bouwen is kostbaar en niet genoeg."