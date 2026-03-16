Netbeheerders willen tijdsgebonden tarieven voor grootverbruikers

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 11:32
DEN HAAG (ANP) - Regionale netbeheerders willen tijdsafhankelijke nettarieven aan grootverbruikers op het elektriciteitsnet kunnen vragen, meldt Netbeheer Nederland. Daarmee zouden netbeheerders stroomverbruik op rustige momenten op het net goedkoper kunnen maken dan op piekmomenten. De brancheorganisatie hoopt dat de nieuwe tarieven, die gelden voor alle ruim 70.000 grootverbruikers voor de afname van elektriciteit, in 2028 kunnen ingaan.
Met de maatregel willen netbeheerders het volle stroomnet ontlasten. De brancheorganisatie laat weten dat regionale netbeheerders een voorstel bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben ingediend om grootverbruikers als bedrijven en grote maatschappelijke instellingen te stimuleren hun stroomverbruik op het volle net te verschuiven naar buiten de piekmomenten. Op het hoogspanningsnet van TenneT is dit al mogelijk.
De brancheorganisatie benadrukt dat netbeheerders miljarden investeren in het net. "Maar alleen bouwen is kostbaar en niet genoeg."
POPULAIR NIEUWS

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

