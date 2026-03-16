Nog geen oplossing voor veto Hongarije tegen EU-lening Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Nog steeds is er geen oplossing in zicht voor het opheffen van de blokkade van Hongarije voor de EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaja Kallas hoopt dat de EU-leiders de Hongaarse premier Viktor Orbán kunnen bewegen zich aan de gemaakte afspraak te houden, zei ze maandag voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

De ministers bespreken de blokkade van Hongarije, net zoals de EU-regeringsleiders dat komende donderdag op de EU-top doen. De afgelopen weken is er op alle niveaus druk uitgeoefend op Orbán om zijn veto op te geven. Ze benadrukken daarbij dat hij in december akkoord was gegaan met de lening.

Ook Nederland zal maandag de druk verder opvoeren, zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) maandag. "Een besluit daarover is heel hard nodig. Oekraïne heeft onze steun nodig."

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul en de Litouwse minister Kęstutis Budrys vinden de blokkade van Hongarije onacceptabel.