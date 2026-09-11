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Netbeheerders zijn blij met vereenvoudiging stroomnetprocedures

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 14:17
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DEN HAAG (ANP) - Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet drastisch in te korten door vergunningsprocedures te schrappen of te vereenvoudigen. "Goed dat er in de geest van een crisiswet wordt gehandeld, want we hebben haast", aldus directeur van belangenvereniging Netbeheer Nederland Hans-Peter Oskam.
Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei, CDA) vindt het nodig om vaart te maken met de aanpak van het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd. De aanpak van dat probleem is volgens hem een absolute topprioriteit.
Oskam tekent wel aan dat het succes van deze aanpak niet af te meten is aan Kamerbrieven of wetsvoorstellen. "Het succes van deze aanpak meten we aan het aantal woningen dat hierdoor alsnog gebouwd kan worden en aan het aantal bedrijven dat van de wachtlijst afgaat. We moeten daarom zorgen dat we hiermee zo snel mogelijk meer woningen en bedrijven kunnen aansluiten."
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