Netflix experimenteert met series op basis van stemming gebruiker

Netflix breidt het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) uit. De streamingdienst test een nieuwe zoektechnologie waarmee abonnees tv-series en films kunnen vinden met specifiekere zoektermen, waaronder iemands stemming. Het systeem beveelt vervolgens opties uit het aanbod van Netflix aan.

De zoekmachine, gebaseerd op OpenAI, stelt klanten in staat vragen te stellen die verder gaan dan genres of namen van acteurs. Dit biedt een alternatief voor de huidige zoekmogelijkheden. Enkele klanten in Australië en Nieuw-Zeeland kunnen de nieuwe tool, die alleen beschikbaar is op iOS-apparaten.

Netflix meldt dat de test binnenkort wordt uitgebreid naar andere markten. Normaal gesproken rolt Netflix nieuwe functies direct uit naar klanten, maar hierbij moeten abonnees zelf kiezen om de zoekfunctie te testen. Het bedrijf maakt al langer gebruik van AI en machinelearning, zoals voor de ontwikkeling van het algoritme dat kijkers nieuwe series en films aanraadt.