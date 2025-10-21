ECONOMIE
Netflix profiteert van nieuwe abonnees en hogere prijzen

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 22:27
anp211025210 1
LOS GATOS (ANP) - Netflix heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald, met name dankzij meer abonnees en prijsverhogingen. Het in het Californische Los Gatos gevestigde bedrijf profiteerde onder meer van het succes van series zoals Wednesday, de film Happy Gilmore 2 en de truecrimedocumentaire Unknown Number: The High School Catfish.
De omzet steeg met 17,2 procent naar 11,5 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van ruim 2,5 miljard dollar, tegen bijna 2,4 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Sinds dit jaar geeft Netflix geen exacte cijfers meer over het aantal nieuwe abonnees.
In de laatste drie maanden van het jaar komt Netflix nog met het laatste seizoen van de hitserie Stranger Things en nieuwe seizoenen van The Diplomat en Nobody Wants This. Ook verschijnen de films Frankenstein en A House of Dynamite.
