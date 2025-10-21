ECONOMIE
Timmermans: bereid te praten over nationale asielmaatregelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 22:25
anp211025209 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans is bereid te onderhandelen over nationale maatregelen om de asielinstroom te verkleinen. Zijn partij is daar geen voorstander van en leunt liever op een Europese aanpak van migratie. Maar: "Ik ben bereid daarover te spreken", zei Timmermans desgevraagd in het televisieprogramma Nieuwsuur.
Andere partijen vallen Timmermans in de verkiezingscampagne vaak aan op de asielstandpunten van zijn partij. Die vindt dat Nederland niet met een asielcrisis, maar met een opvangcrisis te maken heeft en ziet vooralsnog niets in nationale ingrepen, bovenop de afspraken uit het Europese migratiepact.
Maar als mogelijke coalitiepartners erop staan, dan zijn nationale maatregelen dus wel bespreekbaar, zei Timmermans. Hij stelde wel als voorwaarde dat die passen binnen internationale verdragen over bijvoorbeeld de behandeling van vluchtelingen.
