Netflix rekent op miljoenen kijkers met livestream comeback BTS

LOS GATOS (ANP/BLOOMBERG) - Netflix verwacht zaterdag wereldwijd miljoenen kijkers te trekken met een grootschalige livestream rond de comeback van de populaire K-popgroep BTS. Het evenement, de eerste show van de groep in jaren, past in de strategie van het Amerikaanse bedrijf om sterker in te zetten op live-evenementen.

"Dit zou wel eens het grootste evenement van dit jaar kunnen zijn dat we op Netflix hebben gezien in termen van onze livevisie", heeft Netflix-bestuurder Brandon Riegg gezegd tijdens een briefing voorafgaand aan de uitzending. Netflix zet in Azië sterk in op liveshows, met onder meer uitzendingen van honkbalwedstrijden in Japan.

De leden van BTS werkten afgelopen jaren aan soloprojecten en vervulden hun verplichte militaire dienst in Zuid-Korea. Bij hun optreden in Seoul worden rond de 300.000 bezoekers verwacht. De burgemeester meldde al dat delen van de stad zijn afgesloten en dat het openbaar vervoer is aangepast om de drukte te reguleren. Hulpdiensten worden ingezet om de veiligheid te waarborgen.