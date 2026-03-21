United Airlines schrapt vluchten om flink gestegen brandstofprijs

CHICAGO (ANP/DPA/BELGA/RTR) - United Airlines schrapt veel vluchten die door de flinke stijging van de brandstofprijzen onrendabel zijn geworden. Op korte termijn wil de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zijn capaciteit met ongeveer 5 procent verminderen, heeft topman Scott Kirby aangekondigd.

De oorlog in het Midden-Oosten heeft luchtvaartmaatschappijen in een nieuwe brandstofcrisis gestort. De prijzen voor vliegtuigbrandstof zijn sinds eind februari ongeveer verdubbeld, terwijl vliegroutes worden verstoord door omleidingen en luchtruimbeperkingen.

United bereidt zich voor op een stijging van de olieprijs tot 175 dollar per vat en verwacht dat deze niet onder de 100 dollar per vat zal dalen tot eind 2027. Kirby erkende wel dat het mogelijk is dat het niet zo erg zal worden.

De topman benadrukte dat United er vanuit gaat zijn vluchtschema in de herfst te herstellen. Verder verzekerde hij dat de maatschappij een solide financiële buffer heeft en niet wil bezuinigen op investeringen. Ook worden er geen mensen ontslagen.