ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netflix wil Warner Bros.-bod toch helemaal in cash betalen

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 15:08
anp200126163 1
LOS GATOS (ANP/RTR) - Netflix heeft zijn bod op de film- en tv-studio's en streamingdienst HBO Max van Warner Bros. Discovery omgezet in een volledig contant bod. In plaats van deels aandelen is de streamingdienst nu bereid de volle bijna 83 miljard dollar aan cash neer te tellen voor de overname. Daarmee probeert Netflix zijn bod interessanter te maken voor beleggers.
Rond Warner Bros. ontstond eerder een overnamestrijd. Ook Paramount deed een bod op het concern. Maar in december sloot Warner Bros. een akkoord met Netflix, dat daarbij werd gewaardeerd op 82,7 miljard dollar. Paramount verhoogde vervolgens zijn bod naar 108,4 miljard dollar. Hoewel dit bod hoger is, koos het bestuur van Warner Bros. ervoor door te gaan met de deal met Netflix.
Paramount blijft er echter op hameren dat zijn contante bod voor heel Warner, inclusief kabelkanalen zoals CNN en TNT, superieur is. Het moederbedrijf van zenders als CBS en MTV heeft beleggers ook aangespoord hun aandelen aan te bieden voor zijn eigen bod, iets wat Netflix wil voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

Loading