Minister financiën VS niet bang dat EU antidwanginstrument inzet

door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 15:15
DAVOS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, denkt niet dat de EU het antidwanginstrument gaat inzetten, zei hij dinsdag tijdens een persconferentie op het World Economic Forum (WEF) in Davos. Hij roept op tot kalmte rondom Groenland.
Het antidwanginstrument, of de "handelsbazooka", wordt de afgelopen dagen genoemd als mogelijke tegenmaatregel van de EU richting de VS. Het is het krachtigste handelswapen van de EU en snijdt de toegang van Amerikaanse bedrijven tot de Europese markt af. Het is niet eerder gebruikt.
Bessent vergelijkt de situatie rondom Groenland met de situatie in april, toen de VS tarieven aankondigden. "Dit is dezelfde soort hysterie die we op 2 april hoorden", zei hij. "En wat ik iedereen hier vraag te doen, is achteroverleunen, diep ademhalen en de zaken op zijn beloop laten." Hij noemde maandag eventuele tegenheffingen ook al "heel onverstandig".
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zaterdag een importheffing aan voor acht landen die Groenland militair steunen, waaronder Nederland.
