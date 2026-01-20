Von der Leyen kondigt historisch handelsakkoord aan met India en pleit voor onafhankelijk Europa: "moeder aller deals"

"We staan aan de vooravond van een historisch handelsakkoord tussen India en de EU", vertelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen triomfantelijk op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

"Je zou het de ‘moeder aller deals’ kunnen noemen. Een markt van 2 miljard mensen, goed voor bijna een kwart van het wereldwijde bbp. Europa wil zaken doen met de snelst groeiende en meest dynamische economieën ter wereld. India staat daarbij centraal", aldus Von der Leyen.

Onafhankelijk Europa

Europa moet sneller onafhankelijk worden, vindt zij ook. Het gaat daarbij van "veiligheid tot economie, van defensie tot democratie". De "seismische verandering" die Europa nu doormaakt, maakt dat volgens haar noodzakelijk.

"De wereld is permanent veranderd en wij moeten mee veranderen", zei Von der Leyen. Europa komt later dit jaar met een eigen veiligheidsstrategie. Onderdeel daarvan is een herziening van de Arctische strategie, zo gaf ze aan.

Von der Leyen benadrukte de solidariteit van de EU met Denemarken en Groenland. "De soevereiniteit en territoriale integriteit van hun grondgebied zijn niet onderhandelbaar." Ze bekritiseerde nogmaals de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om extra importheffingen op te leggen aan de acht Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland. "Onze reactie zal onwrikbaar, eensgezind en proportioneel zijn."

De EU beschouwt de VS als bondgenoten en vrienden. Als beide blokken tegenover elkaar komen te staan, werkt dat alleen vijanden in de kaart, zei ze. "Het probleem moet strategisch worden aangepakt." Daarom moet volgens Von der Leyen de veiligheid in het Arctische gebied worden vergroot. Trump stelt Groenland te willen overnemen om de nationale veiligheid te kunnen garanderen.

