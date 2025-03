Netkosten voor huishoudens schieten omhoog, zeggen onderzoekers

DEN HAAG (ANP) - De kosten voor het gebruik van het stroomnet zullen hard oplopen en kunnen een gemiddeld huishouden in 2040 tot 700 euro meer kosten dan nu. Dat stellen onderzoekers van meerdere Haagse departementen over de kosten voor de uitbreiding en versterking van het stroomnet.

Naar schatting zijn tot 2040 investeringen van in totaal 195 miljard euro nodig om het stroomnetwerk uit te breiden en te verzwaren, waarvan 107 miljard voor het net op land. Bij een gemiddeld huishouden leidt dit tot netkosten die kunnen oplopen tot 1100 euro in 2040, tegenover 400 euro vorig jaar. Het bedrijfsleven heeft ook last van hogere netkosten dan de concurrentie in buurlanden.

Die investeringen zijn nodig om van het elektriciteitsnetwerk de ruggengraat te maken van de Nederlandse energievoorziening, waar aardgas dat voorheen was. Maar het stroomnet loopt nu al tegen zijn grenzen aan, getuige de wachtlijst van ruim 20.000 partijen die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen.