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Nexperia bevestigt rechtszaken en claim van 2 miljard dollar

Economie
door anp
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NIJMEGEN (ANP) - Chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen bevestigt dat er "meerdere rechtszaken lopen" tussen Nexperia, het Chinese moederbedrijf Wingtech en Nexperia China, zowel bij Nederlandse als Chinese rechtbanken. Het Nijmeegse bedrijf bevestigde ook dat Nexperia een schadevergoeding eist van 2 miljard dollar van Wingtech, Nexperia China en voormalig topman Zhang Xuezheng. Eerder deze week maakte Wingtech bekend dat Nexperia een rechtszaak had aangespannen.
Nexperia werd vorig jaar onderwerp van een diplomatieke rel tussen Nederland en China. Het kabinet plaatste het bedrijf toen tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman Wing Zhang het Europese deel van de chipmaker naar China zou verplaatsen. Bijna gelijktijdig schorste de ondernemingskamer de topman om vermoedens van wanbeleid. China reageerde woedend. De kwestie leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen van Nexperia. De Chinese tak opereert nu los van het bedrijf.
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