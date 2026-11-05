Vrijdagochtend wil je even naar de bakker, maar als je de sleutel omdraait, slaat de motor niet aan. Na een koude nacht heeft de accu het opgegeven. Normaal bel je dan de Wegenwacht, maar op maandag 9 november ligt het werk daar van 09.00 tot 21.00 uur stil. Met een multimeter van een paar tientjes weet je binnen twee minuten of je accu de komende dagen haalt.

Kijk het dus deze week na, niet pas als je auto maandag niet start.

Maandag van 09.00 tot 21.00 uur minder pechhulp

FNV en CNV roepen ANWB-medewerkers, onder wie de Wegenwachters, op om maandag twaalf uur te staken. Aanleiding is het eindbod voor een nieuwe cao. Volgens RTV Focus Zwolle stemde 78 procent van de FNV-leden tegen, bij CNV was dat 70 procent. De bonden vragen Wegenwachters die maandagochtend dienst hebben om met hun gele dienstauto naar het Malieveld in Den Haag te rijden. Eerder in dit conflict ging het om veel kortere acties: op 1 oktober een uur, een week later twee uur.

De ANWB wil voorkomen dat leden maandag uren langs de kant van de weg staan en stapt vrijdag naar de kortgedingrechter in Utrecht. De verkeersorganisatie wil dat de bonden zorgen voor een minimale bezetting en dat stakers bij calamiteiten toch aan het werk kunnen. Volgens een woordvoerster is de ANWB niet tegen staken, „Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze leden”. Over de rechtszaak schreven we eerder al in ANWB naar rechter om aangekondigde staking bij Wegenwacht. Hoeveel monteurs maandag echt het werk neerleggen, is nog niet bekend. Pech melden kan in ieder geval gewoon via de bekende ANWB-kanalen. Dit artikel werken we bij zodra de rechter uitspraak heeft gedaan.

De accu is in de winter de grootste boosdoener

De staking valt in een week waarin het volgens Weeronline 's nachts landinwaarts licht kan vriezen. AutoReview wijst erop dat juist die kou de accu zwaar belast. De Wegenwacht ving vorig jaar ruim 1,3 miljoen automobilisten op, en de accu was de belangrijkste oorzaak van pech: 337.000 uitrukken. Het aantal accu's dat de Wegenwacht ter plekke verving, steeg van 60.000 naar ruim 80.000. Welke gewoontes een accu sneller slopen, lees je in Wegenwacht rukte 337.000 keer uit voor de accu: deze gewoontes slopen hem sneller.

Rij je elektrisch? Dan heb je hetzelfde risico. Naast het grote accupakket heeft ook een EV een kleine 12-voltaccu, en volgens de ANWB kan die bij kou net zo goed problemen geven. Als die leeg is, start ook een elektrische auto niet.

Zo meet je je accu zelf

Je hebt een eenvoudige digitale multimeter nodig. Zet hem op gelijkspanning (DC), bij voorkeur op het bereik van 20 volt. Meet als de motor uit staat en de auto een paar uur niet heeft gereden. Houd de rode meetpen op de pluspool en de zwarte op de minpool. Zo lees je de uitkomst:

12,6 tot 12,8 volt: volledig geladen en gezond

12,4 volt: ongeveer driekwart vol

12,2 volt: ongeveer half vol, startproblemen liggen op de loer

12,0 volt of lager: vrijwel leeg, bijladen is nodig

Let wel op: een goede meting betekent niet dat je accu gegarandeerd goed is. Een multimeter vraagt bijna geen stroom. Een oude accu kan in rust dus 12,6 volt aangeven en tijdens het starten toch flink inzakken. AutoReview noemt een gemiddelde levensduur van drie tot zes jaar. Is je accu ouder dan dat, laat hem dan deze week bij de garage doormeten, ook als de spanning goed lijkt.

Lage spanning? Dit doe je vóór maandag

Laad de accu op en meet daarna opnieuw. Blijft de spanning laag, of start de auto steeds moeizamer, dan is vervangen meestal de beste optie. Volgens AutoReview betaal je voor een nieuwe accu exclusief montage meestal tussen de 65 en 150 euro. Ga je hem zelf vervangen? Kijk dan eerst in de handleiding. De ANWB waarschuwt dat de accu bij veel moderne auto's opnieuw moet worden ingeleerd, en dat kun je niet zelf. Bij nieuwere auto's laat je het vervangen dus beter over aan de garage.

Geen Wegenwacht? Kijk in je polis

Pechhulp zit niet standaard in een autoverzekering. Je kunt het er bij de meeste verzekeraars wel bij afsluiten. Allianz Direct meldt dat je zonder die extra dekking de hulp bij een lege accu zelf betaalt. Kijk ook of je dekking in je eigen woonplaats geldt. Volgens Univé gebeurt de helft van de pech in de eigen woonplaats en een derde zelfs voor de deur. Bij sommige aanbieders betaal je voor die woonplaatsdekking extra.

Heb je pechhulp via je reisverzekering? Lees dan de voorwaarden goed. Bij NN valt een lege accu bijvoorbeeld niet onder de module Pechhulp. En ook als een monteur je wel weer op weg helpt, betaal je de nieuwe accu meestal zelf.

Je checklist voor het weekend