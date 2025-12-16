ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nexperia mag door topman aangestelde werknemer weren van rechter

Economie
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 16:39
anp161225166 1
ARNHEM (ANP) - Nexperia mocht kort na de schorsing van de topman door de ondernemingskamer een werknemer op non-actief stellen. Dit heeft de rechtbank in Arnhem bepaald in het kort geding dat de hoge hr-medewerker tegen de chipfabrikant had aangespannen.
De werknemer, die volgens de rechtbank vloeiend Engels en Mandarijn spreekt, werd door de geschorste Chinese topman ingeschakeld om namens hem mededelingen of besluiten uit te dragen bij Nexperia. Hoewel de rechtbank niet kan vaststellen dat de werknemer als "stroman" voor de geschorste topman werkte, "zorgt het beeld dat nu over hem bestaat ervoor dat hij op non-actief mocht worden gesteld", licht de rechtbank toe.
De rechtbank heeft de "uitzonderlijke" situatie bij Nexperia meegewogen en het belang van de chipmaker om de rust te bewaren. De terugkeer van de werknemer kan de rust binnen Nexperia verstoren omdat dan de indruk kan ontstaan dat de geschorste topman "zijn stem weer kan laten horen".
loading

POPULAIR NIEUWS

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

ANP-428090566

Waarom ADHD bij vrouwen zo lastig te herkennen is

Loading