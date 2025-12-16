Nexperia mag door topman aangestelde werknemer weren van rechter

ARNHEM (ANP) - Nexperia mocht kort na de schorsing van de topman door de ondernemingskamer een werknemer op non-actief stellen. Dit heeft de rechtbank in Arnhem bepaald in het kort geding dat de hoge hr-medewerker tegen de chipfabrikant had aangespannen.

De werknemer, die volgens de rechtbank vloeiend Engels en Mandarijn spreekt, werd door de geschorste Chinese topman ingeschakeld om namens hem mededelingen of besluiten uit te dragen bij Nexperia. Hoewel de rechtbank niet kan vaststellen dat de werknemer als "stroman" voor de geschorste topman werkte, "zorgt het beeld dat nu over hem bestaat ervoor dat hij op non-actief mocht worden gesteld", licht de rechtbank toe.

De rechtbank heeft de "uitzonderlijke" situatie bij Nexperia meegewogen en het belang van de chipmaker om de rust te bewaren. De terugkeer van de werknemer kan de rust binnen Nexperia verstoren omdat dan de indruk kan ontstaan dat de geschorste topman "zijn stem weer kan laten horen".