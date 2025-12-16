Een dip in zelfvertrouwen rond je vijftigste is vaak “gewoon” midlifecrisis, maar nieuw onderzoek suggereert dat sommige klachten ook kunnen wijzen op een verhoogd risico op dementie In de langlopende Whitehall II‑studie bleken mensen van middelbare leeftijd die hun zelfvertrouwen verloren of zich snel overweldigd voelden door problemen, decennia later ongeveer 50 procent meer kans te hebben op dementie dan leeftijdsgenoten zonder deze klachten

Belangrijk detail: het gaat niet om één sombere dag, maar om een patroon van depressieve symptomen, zoals geen problemen meer durven aangaan, voortdurend gespannen zijn of moeite hebben zich te concentreren. De onderzoekers benadrukken dat niet iedereen met depressie of een dip in zelfvertrouwen dementie krijgt, maar dat deze signalen wél extra reden zijn om de hersengezondheid serieus te nemen en hulp te zoeken.