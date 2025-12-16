ECONOMIE
Dip in zelfvertrouwen rond je vijftigste kan wijzen op een verhoogd risico op dementie.

psychologie
door Dirk Kruin
dinsdag, 16 december 2025 om 16:36
Een dip in zelfvertrouwen rond je vijftigste is vaak “gewoon” midlifecrisis, maar nieuw onderzoek suggereert dat sommige klachten ook kunnen wijzen op een verhoogd risico op dementie. In de langlopende Whitehall II‑studie bleken mensen van middelbare leeftijd die hun zelfvertrouwen verloren of zich snel overweldigd voelden door problemen, decennia later ongeveer 50 procent meer kans te hebben op dementie dan leeftijdsgenoten zonder deze klachten
Belangrijk detail: het gaat niet om één sombere dag, maar om een patroon van depressieve symptomen, zoals geen problemen meer durven aangaan, voortdurend gespannen zijn of moeite hebben zich te concentreren. De onderzoekers benadrukken dat niet iedereen met depressie of een dip in zelfvertrouwen dementie krijgt, maar dat deze signalen wél extra reden zijn om de hersengezondheid serieus te nemen en hulp te zoeken.
Er is namelijk geen gegarandeerde manier om dementie te voorkomen, maar er is groeiend bewijs dat een actieve leefstijl in de middelbare jaren beschermend werkt. Fysiek in beweging blijven, mentaal uitgedaagd worden en sociale contacten onderhouden bouwen zogenoemde “cognitieve reserve” op: een soort buffer waardoor het brein beter bestand is tegen veroudering en ziekte. Of zoals een onderzoeksteam het samenvat: alledaagse klachten in de midlife “lijken belangrijke informatie te bevatten over de lange‑termijn gezondheid van het brein”.

