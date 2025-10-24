ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nexperia-moeder vreest financiële impact om geschil met Nederland

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 21:06
anp241025186 1
JIAXING (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Chinese moederbedrijf van Nexperia heeft gewaarschuwd dat het conflict met de Nederlandse overheid bij de chipfabrikant invloed kan hebben op de financiële resultaten van het bedrijf. Dit meldde het bedrijf bij het bekendmaken van zijn kwartaalresultaten.
"Als de controle over Nexperia niet voor eind 2025 kan worden hersteld, kan het bedrijf te maken krijgen met tijdelijke neerwaartse druk op omzet, winst en kasstroom", aldus Wingtech. Daarbij gaf het bedrijf aan dat de mogelijke impact moeilijk te kwantificeren is.
Nexperia levert chips voor onder meer de auto-industrie. Autofabrikanten wereldwijd worden door het conflict geraakt. Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken blokkeerde onlangs het weglekken van technologische kennis en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese vestiging in Nijmegen naar China. Daarop zette China de export van producten uit de fabriek naar Europa stop.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

Loading