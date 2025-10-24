Nexperia-moeder vreest financiële impact om geschil met Nederland

JIAXING (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Chinese moederbedrijf van Nexperia heeft gewaarschuwd dat het conflict met de Nederlandse overheid bij de chipfabrikant invloed kan hebben op de financiële resultaten van het bedrijf. Dit meldde het bedrijf bij het bekendmaken van zijn kwartaalresultaten.

"Als de controle over Nexperia niet voor eind 2025 kan worden hersteld, kan het bedrijf te maken krijgen met tijdelijke neerwaartse druk op omzet, winst en kasstroom", aldus Wingtech. Daarbij gaf het bedrijf aan dat de mogelijke impact moeilijk te kwantificeren is.

Nexperia levert chips voor onder meer de auto-industrie. Autofabrikanten wereldwijd worden door het conflict geraakt. Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken blokkeerde onlangs het weglekken van technologische kennis en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese vestiging in Nijmegen naar China. Daarop zette China de export van producten uit de fabriek naar Europa stop.