Turkije opent ambassade in buurland Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - Turkije heeft een ambassadeur aangesteld voor Syrië. Hakan Fidan, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, heeft zijn plaatsvervanger Nuh Yilmaz aangewezen als nieuwe ambassadeur voor het land. Turkije heeft sinds de val van het dictatoriale regime van Bashar al-Assad de interimregering van interimpresident Ahmed al-Sharaa gesteund.

De aanstelling van Yilmaz wordt gezien als een belangrijke diplomatieke stap. De Turkse diplomaat heeft in het verleden onder meer verschillende functies gehad in Washington. Ook doceerde hij aan een universiteit in de Amerikaanse staat Virginia en was hij chef buitenland bij de Star Newspaper.

De buurlanden hebben sinds de machtsovername door al-Sharaa in december de onderlinge banden aangehaald, zowel economisch als militair.