Ontario pauzeert reclame voor hervatting handelsgesprekken met VS

TORONTO (ANP) - De Canadese provincie Ontario zet de reclame met de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan tijdelijk stop, zodat de handelsgesprekken tussen Canada en de Verenigde Staten weer kunnen doorgaan. Dit meldt de premier van Ontario, Doug Ford, op het socialemediaplatform X.

"Onze bedoeling was altijd om een gesprek op gang te brengen over het soort economie dat Amerikanen willen opbouwen en de impact van importheffingen op werknemers en bedrijven. We hebben ons doel bereikt en hebben het Amerikaanse publiek op het hoogste niveau bereikt", schrijft hij. In overleg met premier Mark Carney heeft Ontario volgens hem besloten vanaf maandag de reclame op te schorten, "zodat de handelsbesprekingen kunnen worden hervat".

Donderdag zette Donald Trump de handelsonderhandelingen met Canada stop vanwege de advertentie. Daarin sprak Reagan negatief over importheffingen. Trump noemde de reclame "nep" en "frauduleus".