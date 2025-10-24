ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontario pauzeert reclame voor hervatting handelsgesprekken met VS

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 21:23
anp241025187 1
TORONTO (ANP) - De Canadese provincie Ontario zet de reclame met de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan tijdelijk stop, zodat de handelsgesprekken tussen Canada en de Verenigde Staten weer kunnen doorgaan. Dit meldt de premier van Ontario, Doug Ford, op het socialemediaplatform X.
"Onze bedoeling was altijd om een gesprek op gang te brengen over het soort economie dat Amerikanen willen opbouwen en de impact van importheffingen op werknemers en bedrijven. We hebben ons doel bereikt en hebben het Amerikaanse publiek op het hoogste niveau bereikt", schrijft hij. In overleg met premier Mark Carney heeft Ontario volgens hem besloten vanaf maandag de reclame op te schorten, "zodat de handelsbesprekingen kunnen worden hervat".
Donderdag zette Donald Trump de handelsonderhandelingen met Canada stop vanwege de advertentie. Daarin sprak Reagan negatief over importheffingen. Trump noemde de reclame "nep" en "frauduleus".
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

Loading