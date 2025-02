NHG ziet verduurzaming via hypotheek flink teruglopen

UTRECHT (ANP) - De verduurzaming van Nederlandse woningen waarbij gebruik wordt gemaakt van financiering via een hypotheek is de laatste jaren sterk teruggelopen. Dat constateert NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Volgens de organisatie kijken potentiële verduurzamers "steeds vaker de kat uit de boom".

Uit eigen cijfers komt naar voren dat het aantal nieuwe NHG-hypotheken met woningverbetering of verduurzaming sinds 2021 met ruim 40 procent is afgenomen. In 2021 werden nog 31.800 van deze hypotheken afgesloten. Vorig jaar waren dit er slechts 18.500.

De organisatie waarschuwt dat verduurzamen financieel minder interessant is geworden door een fors gestegen hypotheekrente, hogere materiaal- en arbeidskosten, en de dreiging van het afbouwen van stimuleringsmaatregelen. Het is daarnaast nog steeds ingewikkeld om te verduurzamen.

"Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat verduurzaming essentieel is voor het verlagen van de energierekening, verhogen van het wooncomfort en de woningwaarde en het behalen van de klimaatdoelen." NHG pleit dan ook voor maatregelen om de verduurzaming toegankelijk te houden, door bijvoorbeeld aanvullende financieringsmogelijkheden.