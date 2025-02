“Meneer de president, Oekraïne is deze oorlog niet begonnen”: Mike Pence corrigeert leugens van zijn voormalige baas

Een opvallende reactie van Mike Pence, de voormalige vicepresident van de VS onder Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn.

"Meneer de president, Oekraïne is deze oorlog niet begonnen", schrijft hij op X nadat Trump precies dat heeft geïnsinueerd. "Rusland heeft een niet-uitgelokte en brutale invasie gelanceerd die honderdduizenden levens heeft geëist. De weg naar vrede moet op de waarheid worden gebouwd."

Opvallend: Pence voegt er een link aan toe naar een nieuwsbericht dat Fox News op 24 februari 2022 online publiceerde en dat de titel draagt 'Rusland valt Oekraïne binnen in grootste aanval in Europa sinds WO II'. Het is geen geheim dat Trump Fox News traditioneel erg genegen is.