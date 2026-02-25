ECONOMIE
Vrijspraak voor 2 verdachten in hoger beroep doodsteken 17-jarige

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 16:06
anp250226133 1
DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag twee verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij het doodsteken van de 17-jarige Myron in mei 2021 op de Rijswijksestraat in Den Haag. In hoger beroep is een derde verdachte, Jermain D., veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en zes maanden.
De rechtbank Den Haag had eerder zeven jongeren veroordeeld tot uiteenlopende gevangenisstraffen voor betrokkenheid bij de dood van de jongen uit Den Haag. De man die Myron doodstak, de broer van D., kreeg destijds een gevangenisstraf van twaalf jaar en ging niet in hoger beroep.
Anders dan de rechtbank sprak het hof twee medeverdachten vrij van de dodelijke vechtpartij, waarvoor ze eerder jeugddetentie kregen opgelegd. Het hof stelt dat "zij zich op een daartoe geëigend tijdstip hebben teruggetrokken van de groep en daarmee geen wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de uitvoering van het delict".
De 26-jarige D. is in hoger beroep veroordeeld voor het medeplegen van doodslag.
