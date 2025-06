Nieuw Duits belastingbeleid moet bedrijven aan stekkerauto helpen

BERLIJN (ANP/DPA) - De regering in Duitsland wil het aantrekkelijker maken voor Duitse bedrijven om over te stappen op een volledig elektrische auto. Het ministerie van Financiën is daarom van plan de belastingregels te wijzigen, meldt dpa op basis van een wetsvoorstel dat het persbureau heeft ingezien.

De regeling moet gaan gelden voor elektrische auto's die worden gekocht tussen juli van dit jaar en december 2027. Bedrijven die dan een nieuwe elektrische auto kopen, kunnen 75 procent van de kosten aftrekken van de belasting in het aanschafjaar, zo beschrijven de plannen. In het daaropvolgende jaar zou nog eens 10 procent afgetrokken kunnen worden, in de twee tot vijf jaar daarna stapsgewijs het resterende aandeel van de aanschafprijs.

Overigens zijn volledig elektrische auto's al relatief populair bij het Duitse publiek. Duitsland was in april de grootste markt voor volledig elektrische auto's binnen de Europese Unie, meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA eerder deze week.