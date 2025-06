Ouders voelen vaak eerder dat er iets mis is met hun kind dan dokters

Ouders die zich zorgen maken over hun zieke kind hebben daar vaker reden toe dan gedacht.

Australisch onderzoek laat namelijk zien dat de ouderlijke intuïtie soms betere signalen geeft dan een thermometer of hartslagmeter. Kinderen van wie de ouders ongerust zijn, belanden vier keer zo vaak op de intensive care, ook als medische metingen op dat moment nog normaal zijn.

Onderzoekers van de Australische Monash University stelden vast dat de bezorgdheid van ouders een waardevol hulpmiddel is bij het inschatten van hoe ernstig een situatie is. Ze pleiten er daarom voor om in ziekenhuizen standaard één extra vraag te stellen: “Maakt u zich zorgen over uw kind?”

Nu vaak niet serieus genomen

Dat lijkt simpel, maar het kan levens redden. In veel gevallen merken ouders kleine gedragsveranderingen of subtiele signalen op nog vóór artsen die kunnen meten. Toch worden zulke zorgen lang niet altijd serieus genomen, met soms ernstige gevolgen.

De onderzoekers roepen op tot een cultuurverandering in ziekenhuizen. Niet alleen artsen moeten spreken, ook ouders moeten gehoord worden. Een ouderlijk voorgevoel is geen vervanging voor medische kennis, maar kan wel een cruciale aanvulling zijn.