Basketballers Pacers voor het eerst sinds 2000 naar finale NBA

INDIANAPOLIS (ANP/RTR) - De basketballers van Indiana Pacers hebben voor het eerst sinds 2000 de finale van de NBA bereikt. De drievoudig kampioen won thuis de zesde wedstrijd tegen New York Knicks in de play-offs van de Eastern Conference met 125-108 en bracht daarmee de stand in de best-of-sevenserie op 4-2.

Pascal Siakam was opnieuw belangrijk bij de Pacers met 31 punten. De speler uit Kameroen werd ook uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de serie. Tyrese Haliburton was goed voor 21 punten en 13 assists, terwijl Obi Toppin 18 punten toevoegde.

Indiana speelt de finale tegen Oklahoma City Thunder. Het team uit Oklahoma versloeg in de play-offs Minnesota Timberwolves met 4-1. De eerste wedstrijd is donderdagavond (lokale tijd) in Oklahoma City. De Pacers wonnen drie kampioenschappen (1970, 1972 en 1973). In hun laatste finale in 2000 verloren ze van Los Angeles Lakers.