Doe je elke week voor 100 euro huismerkboodschappen bij Albert Heijn , dan betaal je voor vergelijkbare producten bij Aldi zo’n 760 euro per jaar minder. Dat blijkt uit de prijsmonitor van vergelijkingssite Allesupers over september 2026. Koop je vooral A-merken, dan is DekaMarkt het goedkoopst.

Huismerken: Aldi en Dirk goedkoopst, Poiesz 28 procent duurder

Allesupers vergeleek 1707 vergelijkbare huismerkproducten bij negen supermarkten. Aldi is het goedkoopst. Dirk zit er 1,3 procent boven, een verschil dat volgens de onderzoekers te klein is om een winnaar aan te wijzen.

Zoveel duurder zijn de andere ketens dan Aldi:

Dirk: 1,3 procent

Vomar: 4,4 procent

Hoogvliet: 6,0 procent

DekaMarkt: 9,2 procent

Plus: 15,7 procent

Jumbo: 15,8 procent

Albert Heijn: 17,2 procent

Poiesz: 28,2 procent

Plus, Jumbo en Albert Heijn liggen volgens Allesupers op hetzelfde niveau. Poiesz, een keten met vooral filialen in het noorden, is het duurst.

A-merken: DekaMarkt goedkoopst, Albert Heijn en Jumbo duurst

Bij A-merken gaat het om precies hetzelfde product in elke winkel, zoals een pot pindakaas van hetzelfde merk en dezelfde variant. Allesupers legde 8389 van die producten naast elkaar bij acht ketens. Aldi telt hier niet mee, omdat het weinig A-merken verkoopt.

Zoveel duurder zijn de andere ketens dan DekaMarkt:

Vomar: 2,9 procent

Dirk: 3,2 procent

Hoogvliet: 5,1 procent

Poiesz: 5,2 procent

Plus: 6,9 procent

Jumbo: 9,0 procent

Albert Heijn: 9,6 procent

Poiesz staat hier gunstig door een grote actieweek op de dag van de meting. Toen zat 13 procent van de A-merken in een actie als 1+1 gratis. Allesupers telt actieprijzen mee, omdat klanten die op dat moment betaalden. Tegen de normale prijzen was Poiesz zo’n 16 procent duurder geweest dan DekaMarkt en daarmee de duurste.

Rekenvoorbeeld: 100 euro per week bij Albert Heijn

Neem een huishouden dat elke week voor 100 euro boodschappen doet bij Albert Heijn. Aannames: vergelijkbare producten, de gemiddelde prijsverschillen van september, prijzen inclusief btw en 52 weken per jaar, per huishouden.

Alles huismerk, naar Aldi: 85,32 euro per week, zo’n 763 euro per jaar minder.

85,32 euro per week, zo’n 763 euro per jaar minder. Alles huismerk, naar Dirk: 86,43 euro per week, zo’n 705 euro per jaar minder.

86,43 euro per week, zo’n 705 euro per jaar minder. Alles A-merk, naar DekaMarkt: 91,24 euro per week, zo’n 455 euro per jaar minder.

Het zijn gemiddelden over duizenden producten. Losse producten kunnen flink afwijken. Ook heeft niet elk huismerkproduct van Albert Heijn een tegenhanger bij Aldi.

Albert Heijn werd duurder, de meeste andere ketens goedkoper

Sinds januari daalden de gemeten supermarktprijzen gemiddeld 0,7 procent. Albert Heijn is de uitzondering: daar steeg het prijsniveau 1,6 procent. Bij Vomar daalden de prijzen 1,5 procent, bij Plus 1,4 procent en bij Dirk 1,1 procent.

Aldi werd sinds februari 1,2 procent goedkoper en Hoogvliet in dezelfde periode 0,3 procent duurder. Jumbo daalde sinds juni 1 procent. Allesupers meet die ketens pas later, dus de cijfers zijn niet een-op-een vergelijkbaar. Het gaat ook niet om een officieel inflatiecijfer zoals dat van het CBS.

Lidl, Picnic en Nettorama doen niet mee

Van die drie ketens heeft Allesupers geen volledige gegevens over prijzen en assortiment. De Consumentenbond nam ze wel mee. In de prijspeiling van de Consumentenbond in mei waren Dirk en Nettorama met 9 procent onder het gemiddelde de goedkoopste. Poiesz was ook daar het duurst, met 24 procent erboven.

Allesupers scherpte in september de vergelijking van huismerken aan. De nieuwe ranglijst is daardoor niet naast eerdere edities te leggen.

Zo kies je de goedkoopste supermarkt voor jouw mandje

Kijk wat er in je mandje ligt. Vooral huismerk: Aldi of Dirk. Vooral A-merk: DekaMarkt, daarna Vomar of Dirk.

Vooral huismerk: Aldi of Dirk. Vooral A-merk: DekaMarkt, daarna Vomar of Dirk. Leg het huismerk naast het A-merk. Op zuivel, vlees en vis zie je aan het stempeltje dat dezelfde fabriek verraadt of beide uit dezelfde fabriek komen.

Op zuivel, vlees en vis zie je aan het stempeltje dat dezelfde fabriek verraadt of beide uit dezelfde fabriek komen. Tel acties niet blind mee. Bij Poiesz verschoof een actieweek de hele ranglijst. Een 1+1 gratis scheelt alleen als je het product toch al nodig had.

Bij Poiesz verschoof een actieweek de hele ranglijst. Een 1+1 gratis scheelt alleen als je het product toch al nodig had. Vergelijk de kiloprijs. Die staat op het schapkaartje en laat zien of een groot pak of een actieverpakking voordeliger is.

Die staat op het schapkaartje en laat zien of een groot pak of een actieverpakking voordeliger is. Wijk je deze week uit? Heeft je Albert Heijn door het cyberincident nog lege schappen, kijk dan meteen wat je mandje bij de andere keten kost.

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