Doe je elke week voor 100 euro huismerkboodschappen bij Albert Heijn
,
dan betaal je voor vergelijkbare producten bij Aldi zo’n 760 euro per
jaar minder. Dat blijkt uit de prijsmonitor van vergelijkingssite
Allesupers over september 2026. Koop je vooral A-merken, dan is
DekaMarkt het goedkoopst.
Huismerken:
Aldi en Dirk goedkoopst, Poiesz 28 procent duurder
Allesupers vergeleek 1707 vergelijkbare huismerkproducten bij negen
supermarkten. Aldi is het goedkoopst. Dirk zit er 1,3 procent boven, een
verschil dat volgens de onderzoekers te klein is om een winnaar aan te
wijzen.
Zoveel duurder zijn de andere ketens dan Aldi:
- Dirk: 1,3 procent
- Vomar: 4,4 procent
- Hoogvliet: 6,0 procent
- DekaMarkt: 9,2 procent
- Plus: 15,7 procent
- Jumbo: 15,8 procent
- Albert Heijn: 17,2 procent
- Poiesz: 28,2 procent
Plus, Jumbo en Albert Heijn liggen volgens Allesupers op hetzelfde
niveau. Poiesz, een keten met vooral filialen in het noorden, is het
duurst.
A-merken:
DekaMarkt goedkoopst, Albert Heijn en Jumbo duurst
Bij A-merken gaat het om precies hetzelfde product in elke winkel,
zoals een pot pindakaas van hetzelfde merk en dezelfde variant.
Allesupers legde 8389 van die producten naast elkaar bij acht ketens.
Aldi telt hier niet mee, omdat het weinig A-merken verkoopt.
Zoveel duurder zijn de andere ketens dan DekaMarkt:
- Vomar: 2,9 procent
- Dirk: 3,2 procent
- Hoogvliet: 5,1 procent
- Poiesz: 5,2 procent
- Plus: 6,9 procent
- Jumbo: 9,0 procent
- Albert Heijn: 9,6 procent
Poiesz staat hier gunstig door een grote actieweek op de dag van de
meting. Toen zat 13 procent van de A-merken in een actie als 1+1 gratis.
Allesupers telt actieprijzen mee, omdat klanten die op dat moment
betaalden. Tegen de normale prijzen
was Poiesz zo’n 16 procent duurder
geweest dan DekaMarkt en daarmee de duurste.
Rekenvoorbeeld:
100 euro per week bij Albert Heijn
Neem een huishouden dat elke week voor 100 euro boodschappen doet bij
Albert Heijn. Aannames: vergelijkbare producten, de gemiddelde
prijsverschillen van september, prijzen inclusief btw en 52 weken per
jaar, per huishouden.
- Alles huismerk, naar Aldi: 85,32 euro per week,
zo’n 763 euro per jaar minder.
- Alles huismerk, naar Dirk: 86,43 euro per week,
zo’n 705 euro per jaar minder.
- Alles A-merk, naar DekaMarkt: 91,24 euro per week,
zo’n 455 euro per jaar minder.
Het zijn gemiddelden over duizenden producten. Losse producten kunnen
flink afwijken. Ook heeft niet elk huismerkproduct van Albert Heijn een
tegenhanger bij Aldi.
Albert
Heijn werd duurder, de meeste andere ketens goedkoper
Sinds januari daalden de gemeten supermarktprijzen gemiddeld 0,7
procent. Albert Heijn is de uitzondering: daar steeg het prijsniveau 1,6
procent. Bij Vomar daalden de prijzen 1,5 procent, bij Plus 1,4 procent
en bij Dirk 1,1 procent.
Aldi werd sinds februari 1,2 procent goedkoper en Hoogvliet in
dezelfde periode 0,3 procent duurder. Jumbo daalde sinds juni 1 procent.
Allesupers meet die ketens pas later, dus de cijfers zijn niet
een-op-een vergelijkbaar. Het gaat ook niet om een officieel
inflatiecijfer zoals dat van het CBS.
Lidl, Picnic en
Nettorama doen niet mee
Van die drie ketens heeft Allesupers geen volledige gegevens over
prijzen en assortiment. De Consumentenbond nam ze wel mee. In de
prijspeiling van de Consumentenbond in mei
waren Dirk en Nettorama
met 9 procent onder het gemiddelde de goedkoopste. Poiesz was ook daar
het duurst, met 24 procent erboven.
Allesupers scherpte in september de vergelijking van huismerken aan.
De nieuwe ranglijst is daardoor niet naast eerdere edities te
leggen.
Zo kies
je de goedkoopste supermarkt voor jouw mandje
- Kijk wat er in je mandje ligt. Vooral huismerk:
Aldi of Dirk. Vooral A-merk: DekaMarkt, daarna Vomar of Dirk.
- Leg het huismerk naast het A-merk. Op zuivel, vlees
en vis zie je aan het
stempeltje dat dezelfde fabriek verraadt of beide uit dezelfde
fabriek komen.
- Tel acties niet blind mee. Bij Poiesz verschoof een
actieweek de hele ranglijst. Een 1+1 gratis scheelt alleen als je het
product toch al nodig had.
- Vergelijk de kiloprijs. Die staat op het
schapkaartje en laat zien of een groot pak of een actieverpakking
voordeliger is.
- Wijk je deze week uit? Heeft je Albert Heijn door
het cyberincident nog lege schappen, kijk dan meteen wat je mandje bij
de andere keten kost.
Meer weten?