Bestel je je boodschappen normaal bij Albert Heijn ? Dan staat er deze week niemand met kratten bij je deur. De bezorgdienst ligt stil en je kunt nog steeds niet online bestellen. Daarom stappen veel klanten over op een andere bezorger, en dat merken die bedrijven goed.

Flink meldt donderdag, volgens vakblad Foodpersonality, dat ook daar een duidelijke stijging in het aantal bestellingen te zien is. Bij AH zelf zijn de distributiecentra weer in bedrijf, leveringen weer op gang, app en website nog uit de lucht. Wat er bij AH precies niet werkt, lees je in ons eerdere stuk 'AH, Etos en Gall & Gall gehackt: wat betekent dat voor jou?'. Hoe vol de schappen in de winkels zijn, staat in 'Nog steeds lege schappen. Zo staat het er nu voor bij AH'.

Flink zit ruim boven verwachting

Bij flitsbezorger Flink lag het aantal orders op dinsdag 13 oktober ruim 15 procent boven de verwachting. Het bedrijf verwacht dat die trend doorzet, zei directeur Robin Kiesler. Vooral ontbijtproducten gaan hard, met een stijging van 23 procent. Biologische eieren en Coca-Cola worden allebei 27 procent vaker besteld dan verwacht.

Flink zegt dat het de extra drukte aankan. Het bedrijf heeft volgens Kiesler meer personeel in de hubs gezet, extra uren gereserveerd en de voorraden vergroot. In Rotterdam had Flink eerder deze week al extra personeel ingezet, meldde De Havenloods. Kiesler zei toen: "Ons hele assortiment is in Rotterdam gewoon beschikbaar, dus consumenten kunnen voor al hun dagelijkse boodschappen bij ons terecht."

Wie vandaag nog iets nodig heeft, vindt bij Flink de meeste ruimte, maar de drukte groeit wel.

Picnic haalt mensen terug van verlof

Bij Picnic begon de drukte al maandagochtend. Ceo Michiel Muller vertelde het AD, zoals Foodpersonality aanhaalt: "We dachten: 'hé, wat gek', tot het nieuws brak over het cyberincident bij de Albert Heijn." Volgens hem stijgt het aantal bestellingen naarmate de storing langer duurt.

Maandag verwachtte Picnic nog enkele duizenden extra bestellingen. Wij schreven daar eerder over in Meer bestellingen bij Picnic na cyberbeveiligingsincident AH . Inmiddels neemt Picnic extra maatregelen, meldt de Nationale Onderwijsgids. Om wachttijden te voorkomen, heeft Muller personeel met verlof gevraagd om extra te komen werken. Ook zijn er meer bezorgtijdvakken geopend. Er bestellen nu ook nieuwe soorten klanten: op dinsdag plaatsten vier kinderopvanglocaties hun eerste bestelling bij Picnic.

Jumbo: in Amsterdam wordt het krap

Ook Jumbo krijgt veel meer online bestellingen. Volgens de Nationale Onderwijsgids komen die vooral uit de kinderopvang en de zorg. Waar je woont, maakt veel uit: hoewel er in het noorden en oosten nog ruimte is, lopen de bezorgmomenten in de regio Amsterdam snel vol. Op de eigen site schrijft Jumbo dat het 'merkt dat het drukker is in onze winkels en bij online bestellingen'.

Maandag zei een Jumbo-woordvoerder tegen de NOS dat de keten de capaciteit al aan het opschalen was. "Als dit langer gaat duren bij Albert Heijn, dan valt er best wel een gat natuurlijk."

Woon je in de regio Amsterdam? Dan moet je bij Jumbo rekening houden met minder vrije bezorgmomenten.

Toch liever zelf naar de winkel

Bezorging is niet de enige mogelijkheid. Volgens het AD, aangehaald door AGF.nl, merken Lidl, Jumbo en Aldi, als online-supermarkten Picnic en Flink, toenemende drukte. Ook speciaalzaken profiteren. Bij groentewinkel De Vitaminentuin in Vlijmen was het extra druk, vertelde eigenaar Jos Van Vugt aan Groentennieuws: "Vooral hutspot en boerenkool waren gewild."

Had je al een bestelling bij AH betaald die niet is bezorgd? Volgens AGF.nl krijg je daarvoor compensatie zodra de systemen weer werken. De klantenservice van AH is nog niet bereikbaar.

Wat je nu kunt doen