Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

Bij Dirk kost een pak van twaalf stroopwafels van Bakker Joop nu 38 cent, iets minder dan 3,2 cent per stuk. Jumbo volgde volgens het AD en andere ketens zakten mee. Aan dat pak verdient de supermarkt waarschijnlijk weinig of niets. Het moet je de winkel in krijgen.

Hier liggen de stroopwafels nu rond de 40 cent

Begin dit jaar kostte hetzelfde pak nog 78 cent, blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Allesupers.nl. Op 13 oktober waren dit de prijzen voor een pak, volgens het AD en Hart van Nederland:

Dirk: 38 cent (twaalf stuks)

Aldi: 39 cent

Jumbo: 42 cent (twaalf stuks)

Albert Heijn (huismerk): 42 cent

Lidl: 43 cent

Poiesz, een keten met vooral filialen in het noorden, doet niet mee. Daar kost een pak 1,15 euro. "Dit is geen gezonde ontwikkeling en daarom verlagen we de prijs van de stroopwafels niet", zegt een woordvoerder tegen het AD. Poiesz kwam in de prijspeiling van de Consumentenbond van mei als duurste keten uit de bus, 24 procent boven het gemiddelde.

Een lokkertje hoeft niets op te leveren

Supermarkten noemen zo'n product een vechtproduct of lokkertje: een bekend artikel met een bodemprijs dat klanten naar de winkel trekt. Laurens Sloot, hoogleraar retail aan de Rijksuniversiteit Groningen, zei in 2022 tegen Kassa: "De supermarkten maken doorgaans verlies op grote aanbiedingen."

Retaildeskundige Paul Moers denkt dat klanten een deel van de aanbiedingen indirect betalen via hogere gewone prijzen. "Supermarkten zijn eigenlijk een slaaf geworden van het eigen systeem", zei hij tegen Kassa. Stoppen kan ook niet, vindt Sloot: klanten zouden dan wegblijven.

"Dit is geen gezonde ontwikkeling en daarom verlagen we de prijs van de stroopwafels niet."

Waarom juist stroopwafels

Stroopwafels zaten in het boodschappenmandje waarmee de Consumentenbond supermarkten vergelijkt, voor het laatst in 2023, meldt Hart van Nederland. De bond wisselt de inhoud van dat mandje geregeld.

Gemak kost je het meest

Het grootste prijsverschil zit vaak in gemak. De Consumentenbond vergeleek deze zomer groente en fruit bij dertien ketens. Gesneden uien waren 300 procent duurder dan hele uien, roosjes bloemkool 150 procent duurder dan een hele kool. Een zak gesneden ijsbergsla kostte 145 procent meer dan een krop.

Ook verpakt betaal je vaak meer dan los. Halverwege augustus kostte een pond losse witlof bij Albert Heijn 1,29 euro en een verpakt pond 2,29 euro. Bij Plus kostte een pond losse cherrytomaten 0,99 euro, verpakt 2,89 euro.

"De supermarkten maken doorgaans verlies op grote aanbiedingen."

Rekenvoorbeeld: stroopwafels tegen gemak

Neem een huishouden dat elke week één pak stroopwafels koopt, plus een pond witlof bij Albert Heijn en een pond cherrytomaten bij Plus. Aannames: de prijzen van januari (stroopwafels) en half augustus (groente) blijven het hele jaar gelijk en alle bedragen zijn inclusief btw, per huishouden.

Stroopwafels: 78 cent min 38 cent is 40 cent per week, ofwel 20,80 euro per jaar voordeel.

Witlof: verpakt in plaats van los kost 1 euro per week extra, ofwel 52 euro per jaar.

Cherrytomaten: verpakt in plaats van los kost 1,90 euro per week extra, ofwel 98,80 euro per jaar.

Koop je die groente verpakt, dan betaal je 150,80 euro per jaar extra. Dat is ruim zeven keer het voordeel op de stroopwafels.

Zo profiteer je zonder in de val te lopen

Haal het lokkertje en verder alleen wat op je lijst staat. Het voordeel zit alleen in het afgeprijsde product.

Koop los en heel. Groente en fruit zijn los meestal goedkoper dan voorgesneden of verpakt, blijkt uit de peiling van de Consumentenbond.

Vergelijk de kiloprijs. Die staat op het schapkaartje en laat zien of een groot pak echt voordeliger is.

Spreid je boodschappen. Volgens Moers heb je alleen voordeel als je bewust winkelt en bij meerdere supermarkten koopt.

Twaalf stroopwafels voor 38 cent blijft een koopje, zolang je ze niet met een zak gesneden uien afrekent.

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