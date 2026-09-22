Word jij al jaren voor de gek gehouden bij het schap? Check dit stempeltje om te zien of je teveel betaalt

Elke supermarktbezoeker kent het beeld: het vertrouwde A-merk op ooghoogte en onderin het schap ligt de goedkopere variant. Je zou denken dat duurder een betere kwaliteit betekent. Maar wat als die twee producten, ondanks een enorm prijsverschil, letterlijk van dezelfde lopende band komen?

Met één blik op een klein ovaal stempeltje kun je dat voortaan zelf checken.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat A-merken het zwaar te verduren hebben. In maar liefst driekwart van de smaaktests kwam het huismerk als winnaar uit de bus. Proevers verkozen de budgetvariant boven het A-merk bij onder meer tonijnsalade, ketchup, kwark en pizza margherita.

Prijsgat wordt steeds groter

Dan de prijs. Bij een vergelijking van achttien bekende A-merken met hun huismerk-tegenhanger was geen enkel A-merk goedkoper, zelfs niet tijdens een aanbieding. Uit de studie blijkt dat 44 procent van de consumenten de A-merken uitsluitend in de bonus kopen.

Ondertussen groeit het prijsverschil gestaag: van gemiddeld 24 procent in 2014 naar zo'n 45 procent nu. Bij sommige producten, zoals wasmiddel, loopt dat zelfs op tot 80 procent.

Private labeling

Grote fabrikanten willen hun productielijnen stevig door laten draaien en produceren daarom ook voor supermarkten. Dit heet private labeling. Zo rollen de koekjes van de Pally Biscuits-fabriek in Nieuwegein deels in luxe- en deels in budgetverpakking van dezelfde band.

De Keuringsdienst van Waarde ontdekte eerder al dat het huismerkbier van Albert Heijn gewoon uit de Bavaria-fabriek kwam. Bij basisproducten als melk, suiker of bloem is het verschil vaak nihil. Bij samengestelde producten, zoals bier, kan het recept wel afwijken, ook al komt het uit dezelfde fabriek.

Zo check je het zelf

Bij dierlijke producten zoals zuivel, vlees en vis is er een simpele manier om dit zelf te controleren. Op de verpakking staat verplicht een ovaal identificatiemerk van de NVWA, met daarin een code die de productielocatie verraadt:

- NL staat voor Nederland

- EG staat voor Europese Gemeenschap

- De code (bijvoorbeeld Z0123) is het unieke ID-nummer van de fabriek

Stempeltje

Leg in de supermarkt het A-merkpak eens naast het huismerkpak en vergelijk de codes in het ovaaltje. Zijn ze identiek? Dan komen beide producten gegarandeerd uit exact dezelfde fabriek. Let op: deze truc werkt alleen bij dierlijke producten. Bij overige boodschappen geeft de productiecode bij de houdbaarheidsdatum soms een hint.