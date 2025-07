Nieuw toeristenrecord voor Japan in eerste helft van dit jaar

TOKIO (ANP/AFP) - Japan heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal buitenlandse toeristen verwelkomd. Volgens het Japanse nationale toerismebureau kwamen er 21,5 miljoen bezoekers, een toename van een vijfde vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Het bureau zei dat er vooral meer toeristen uit Zuid-Korea, China, Singapore, India, de Verenigde Staten en Duitsland kwamen. Opvallend genoeg waren er juist veel minder bezoekers uit Hongkong. Het bureau zei dat dit te maken kan hebben met ongefundeerde waarschuwingen op sociale media voor een zware aardbeving in Japan, wat toeristen uit Hongkong afschrok.

Het toerisme naar Japan krijgt steun van de zwakkere yen, waardoor vakanties in het Aziatische land wat betaalbaarder zijn geworden. De overheid heeft het doel om voor 2030 jaarlijks 60 miljoen toeristen te trekken. Overigens zijn er op verschillende plekken in Japan wel maatregelen genomen om massatoerisme aan banden te leggen, na klachten van bewoners over overlast en drukte.