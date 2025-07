Tennissters Rus en Vedder uitgeschakeld op gravel van Hamburg

HAMBURG (ANP) - Arantxa Rus en Eva Vedder zijn allebei uitgeschakeld op het gravel van Hamburg. Rus ging in de tweede ronde van het MSC Hamburg Ladies Open in twee sets ten onder tegen de Spaanse Leyre Romero Gormaz: 2-6 2-6. Vedder verloor in de eerste ronde van de als eerste geplaatste Russische Jekaterina Aleksandrova, eveneens in twee sets: 0-6 3-6.

Rus, de nummer 119 van de wereldranglijst, had in de eerste ronde nog overtuigend gewonnen van Sada Nahimana uit Burundi. Ze had tegen Romero Gormaz weinig in te brengen op het WTA-toernooi in het noorden van Duitsland. Vedder, de mondiale nummer 134, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificaties. Ze was kansloos tegen de nummer 16 van de wereldranglijst.