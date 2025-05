Nieuwe Duitse economieminister wil meer gascentrales

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De nieuwe Duitse minister van Economische Zaken wil dat er snel nieuwe gasgestookte energiecentrales gebouwd worden om zo de energiezekerheid van Duitsland te versterken. Volgens Katherina Reiche zijn die centrales nodig als er onvoldoende energie kan worden opgewekt door middel van wind en zon.

Reiche is minister van Economische Zaken en Energie in de regeringscoalitie van bondskanselier Friedrich Merz. Beiden zijn van CDU/CSU. Volgens haar is het belangrijk dat die centrales snel gebouwd worden. Ze wees daarbij op de recente grote stroomstoring in Spanje en Portugal. Volgens haar zijn gascentrales van belang voor de stabiliteit van de stroomproductie.

Het is volgens Reiche van groot belang dat de stroomprijzen dalen om zo de Duitse industrie te helpen. Het Duitse bedrijfsleven klaagt al langer over de hoge energieprijs die de internationale concurrentiepositie van Duitse producenten ondermijnt.