Nieuwe Europese miljoenenlening voor netbeheerder Enexis

DEN BOSCH (ANP) - Netbeheerder Enexis ontvangt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld is bedoeld voor de uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

"De energietransitie vraagt om investeringen van een omvang en tempo die we niet eerder hebben gezien", zegt financieel directeur Marjanne van Ittersum van Enexis. "Deze financiering ondersteunt onze investeringen in 2026 en versterkt de spreiding en flexibiliteit van onze financiering." Met het geld wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels.

Enexis heeft al vaker financiering van de EIB gekregen. De regionale netbeheerder voorziet drie miljoen huishoudens en bedrijven van stroom en gas. De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa. De aandelen van de bank zijn in handen van de Europese lidstaten.