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VS begonnen met evaluatie troepeninzet in Europa

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 11:52
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn begonnen met de aangekondigde evaluatie van hun militaire inzet in Europa. Dat meldt Elbridge Colby, onderminister op Defensie, op X. De VS kondigden de maatregel in juni plots aan bij monde van minister van Defensie Pete Hegseth tijdens een top in Brussel. Naar eigen zeggen was de evaluatie bedoeld om Europa te motiveren voor zijn eigen verdediging te zorgen. Hij voegde eraan toe dat sommige landen voor de evaluatie konden zakken, zinspelend op troepenafbouw.
Op X schrijft Colby dinsdag dat het gaat om "een echte beoordeling", die de omvorming van de NAVO naar een "duurzamer, sterker en gelijkwaardiger" bondgenootschap moet bespoedigen. De evaluatie zal geschieden in lijn met de eerder aangekondigde nationale defensiestrategie. Daarin wordt een eigen-land-eerstbeleid geschetst, waarbij onder meer wordt ingezet op een volgens de VS eerlijkere verdeling van de lasten binnen de NAVO.
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