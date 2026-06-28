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Nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh naar ECB-forum in Portugal

Economie
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 9:32
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Kevin Warsh, gaat komende week naar het jaarlijkse forum van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. Dat wordt zijn eerste publieke optreden buiten de Verenigde Staten. Warsh nam in mei het voorzitterschap van de Federal Reserve over van Jerome Powell, die twee termijnen heeft gediend.
Warsh doet woensdag mee aan een paneldiscussie, samen met ECB-president Christine Lagarde, de Britse centralebankgouverneur Andrew Bailey en de Canadese centralebankgouverneur Tiff Macklem. Naar verwachting zal onder meer worden gesproken over de gestegen inflatie door de onrust in het Midden-Oosten, maar ook over AI en risico's rond financiële stabiliteit.
Bij zijn eerste vergadering als Fed-voorzitter eerder deze maand werd de rente in de VS opnieuw onveranderd gelaten. De ECB kwam deze maand wel met de eerste renteverhoging sinds 2023 tegen de hoge inflatie.
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