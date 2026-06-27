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Zaterdagavond code oranje in vier provincies vanwege zwaar onweer

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 12:03
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DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft zaterdagavond vanaf 20.00 uur code oranje afgekondigd in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege zware onweersbuien. Volgens het weerinstituut kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen in korte tijd op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen.
In de overige provincies geldt code geel vanwege onweersbuien, maar dat kan mogelijk nog veranderen. "Onweer is wispelturig", zegt een woordvoerder van het KNMI.
Vorige week vrijdagavond en de daaropvolgende nacht van vrijdag op zaterdag gaf het KNMI ook al code oranje af voor een groot deel van het land vanwege zware onweersbuien. Meldkamers in onder meer het midden van het land, Groningen en Drenthe kregen toen veel meldingen van stormschade binnen. Tussen donderdag 02.00 uur en vrijdag 02.00 uur registreerde het KNMI toen 188.307 bliksemontladingen. Het instituut noemt dat "uitzonderlijk veel".
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