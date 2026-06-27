Alarm in Moskou : Poetin vreest een opstand binnen zijn eigen leger.

Poetin krijgt niet alleen te maken met Oekraïense drones en internationale sancties, maar nu ook met een openlijke dreiging uit eigen gelederen: een Russische veteraan waarschuwt dat het leger de wapens tegen het Kremlin kan richten als hij geen gehoor krijgt.

De grootste angst van elke autocraat is niet de vijand aan het front, maar de gewapende mannen achter zijn rug. In Moskou komt die angst plotseling heel dichtbij.

Een oorlogsveteraan, Alexander Loenin , plaatste op Instagram een video waarin hij beweert namens vertegenwoordigers van leger en veiligheidsdiensten te spreken. Zijn boodschap aan Poetin is ongebruikelijk hard: als hij geen openbare ontmoeting met de president krijgt, zou het leger zijn wapens tegen de machthebbers in het Kremlin kunnen richten.

Loenin schetst een grimmig beeld van het Russische leger in Oekraïne: soldaten zouden in kuilen en kelders worden vastgehouden, gemarteld en zelfs gedood als zij “zelfmoordmissies” weigeren of hun salaris niet afstaan aan corrupte commandanten. De video, waarin de veteraan zichtbaar onder invloed lijkt, is toch in korte tijd miljoenen keren bekeken.

Opvallend is dat het Kremlin de boodschap niet negeert. Woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat de video wordt “bestudeerd” – een uitzonderlijke erkenning in een systeem dat kritische stemmen meestal wegzet als verraders of simpelweg laat verdwijnen. Volgens Russische en westerse media is Loenin inmiddels op weg naar Moskou na een uitnodiging uit de top van het apparaat dat juist corruptie zou moeten bestrijden.

Voor Poetin roept dit nare herinneringen op aan de muiterij van de Wagner-huurlingen in de zomer van 2023, toen gewapende colonnes richting Moskou trokken voordat een deal de opmars stopte. Dat het Kremlin nu zo nerveus reageert op één dronken veteraan, zegt veel over de broze loyaliteit in de legerleiding na jaren oorlog. Een systeem dat leunt op angst, moet nu vrezen voor angst in de eigen loopgraven.