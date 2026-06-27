Waarom steeds meer mensen geen seks meer hebben: 'We zijn banger geworden voor echte intimiteit'

Steeds meer jonge volwassenen hebben geen seks. Niet omdat ze daar bewust voor kiezen, maar omdat onzekerheid, sociale media en een groeiende eenzaamheid hen uit het datingleven houden. Dat betogen verschillende onderzoekers en psychologen.

De cijfers zijn opvallend. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat het aantal jonge mannen dat een jaar lang geen seks heeft gehad de afgelopen tien jaar sterk is gestegen. Waar rond 2010 nog ongeveer een op de tien mannen tussen de 22 en 34 jaar seksloos was, is dat inmiddels bijna een op de vier. Ook onder vrouwen is een vergelijkbare trend zichtbaar, al is die minder sterk.

Volgens relatiedeskundigen is de seksuele recessie onderdeel van een bredere eenzaamheidscrisis. De Amerikaanse psychotherapeut Robert Glover wijst erop dat de seksuele revolutie weliswaar zorgde voor meer vrijheid, maar seks ook losser maakte van emotionele verbondenheid. Zijn conclusie: oppervlakkige contacten bieden zelden de intimiteit waar mensen uiteindelijk naar verlangen.

Thuisblijven is makkelijker

Daar komt bij dat daten ingewikkelder is geworden. Volgens auteur Warren Farrell ervaren veel jonge mannen onzekerheid over hoe ze romantische interesse kunnen tonen zonder grenzen te overschrijden. De maatschappelijke veranderingen sinds de #MeToo-beweging hebben volgens sommige deskundigen geleid tot meer terughoudendheid in het benaderen van potentiële partners. Anderen benadrukken juist dat deze ontwikkeling vooral heeft bijgedragen aan veiligere omgangsvormen.

Een echte relatie vraagt om initiatief, afwijzing kunnen verdragen en emotionele openheid. Juist die vaardigheden lijken steeds vaker plaats te maken voor de veiligheid van het scherm.

Ook technologie speelt een belangrijke rol. Ondernemer en auteur Scott Galloway stelt dat smartphones, streamingdiensten, sociale media en online porno ervoor zorgen dat jongeren steeds minder buitenshuis afspreken. De directe beloning van schermen wint het vaak van de onzekerheid die hoort bij daten.

Dat digitale gedrag dringt zelfs door tot de slaapkamer. In een Amerikaans onderzoek onder 10.000 studenten gaf 35 procent aan tijdens de seks op de telefoon te hebben gekeken of berichten te hebben verstuurd.

Volgens experts is de kern van het probleem niet een afnemende behoefte aan seks, maar een groeiende angst voor kwetsbaarheid. Een echte relatie vraagt om initiatief, afwijzing kunnen verdragen en emotionele openheid. Juist die vaardigheden lijken steeds vaker plaats te maken voor de veiligheid van het scherm.

De vraag is daarom niet alleen waarom jongeren minder seks hebben, maar vooral waarom steeds minder mensen het risico van echte verbinding durven aan te gaan.