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Weeronline: voor het eerst drie tropennachten in De Bilt

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 9:31
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HOUTEN (ANP) - In De Bilt is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten. De temperatuur daalde gedurende het etmaal van zaterdag niet onder de 20 graden en kwam uit op een minimum van 20,3 graden. Nooit eerder werden drie aaneengesloten tropennachten gemeten, meldt Weeronline.
In augustus 2020 kwam het ook tot drie tropennachten in De Bilt, maar dat was geen aaneengesloten reeks. Het minimum bleef toen op 9, 11 en 12 augustus boven de 20 graden.
Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken. Dat staat op 27 juli 2018 toen in het Gelderse Deelen een minimumtemperatuur van 24,4 graden werd gemeten. Met een minimumtemperatuur van 22,9 graden op 27 juni in Maastricht bleef het hier nog onder. Meestal vallen de warmste nachten van de zomer in juli en begin augustus, wanneer het land en de wateren meer zijn opgewarmd.
Voorlopig lijkt er na zondag een einde te komen aan de tropennachten.
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