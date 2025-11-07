ECONOMIE
Chinese export daalt voor het eerst sinds februari

door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 7:48
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in oktober onverwacht afgenomen. De uitvoer naar de Verenigde Staten daalde opnieuw door de hernieuwde handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten in de weken voor de ontmoeting van de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.
Volgens cijfers van de douane daalde de totale uitvoer vorige maand met 1,1 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de eerste afname sinds februari dit jaar. De daling volgt op een sterke exportgroei van 8,3 procent in september. Economen hadden voor oktober een groei van 2,9 procent verwacht. De export naar de VS, de grootste handelspartner van China, daalde met 25 procent vergeleken met een jaar eerder.
De handelsspanningen tussen de VS en China escaleerden vorige maand in aanloop naar de gesprekken tussen de presidenten Trump en Xi in Zuid-Korea. Zo kondigde China vorige maand nieuwe beperkingen aan op de export van zeldzame aardmetalen.
