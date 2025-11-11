ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe indoorpretparken van Netflix voorlopig alleen in VS

Economie
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 11:29
anp111125082 1
LOS GATOS (ANP) - Netflix wil meerdere indoorpretparken openen in de Verenigde Staten. Maar een Netflix House in andere landen zit er voorlopig niet in. Dat heeft marketingdirecteur Marian Lee van Netflix gezegd in een interview met het Franse persbureau AFP.
Woensdag opent het eerste Netflix House in de King of Prussia-mall bij Philadelphia. Dat is een van de grootste winkelcentra in de VS.
Het meer dan 10.000 vierkante meter tellende indoorpretpark is een soort permanente pop-uplocatie. Het is gratis toegankelijk en is geïnspireerd op Netflix-series als Bridgerton, Stranger Things en Squid Game. Bezoekers kunnen er onder meer naar eetgelegenheden gaan en minigolfen.
Voor Netflix is dit de eerste stap in de pretparkwereld, waar bedrijven als Disney en Universal Studios domineren. In december opent er ook een Netflix House in Dallas, Texas. Een derde locatie is gepland aan de Las Vegas Strip in 2027. Volgens Lee zijn er momenteel geen plannen om Netflix House internationaal uit te breiden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

ANP-461447196

Kan een narcist nog een aardig mens worden door therapie? Dit zegt de wetenschap

ANP-541479115

Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

Loading