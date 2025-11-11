Nieuwe indoorpretparken van Netflix voorlopig alleen in VS

LOS GATOS (ANP) - Netflix wil meerdere indoorpretparken openen in de Verenigde Staten. Maar een Netflix House in andere landen zit er voorlopig niet in. Dat heeft marketingdirecteur Marian Lee van Netflix gezegd in een interview met het Franse persbureau AFP.

Woensdag opent het eerste Netflix House in de King of Prussia-mall bij Philadelphia. Dat is een van de grootste winkelcentra in de VS.

Het meer dan 10.000 vierkante meter tellende indoorpretpark is een soort permanente pop-uplocatie. Het is gratis toegankelijk en is geïnspireerd op Netflix-series als Bridgerton, Stranger Things en Squid Game. Bezoekers kunnen er onder meer naar eetgelegenheden gaan en minigolfen.

Voor Netflix is dit de eerste stap in de pretparkwereld, waar bedrijven als Disney en Universal Studios domineren. In december opent er ook een Netflix House in Dallas, Texas. Een derde locatie is gepland aan de Las Vegas Strip in 2027. Volgens Lee zijn er momenteel geen plannen om Netflix House internationaal uit te breiden.