Doden door zelfmoordaanslag bij rechtbank in Islamabad

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 11:31
ISLAMABAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Bij de ingang van een rechtbank in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad heeft dinsdag een zelfmoordaanslag plaatsgevonden. Daarbij zijn zeker twaalf doden en 27 gewonden gevallen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Mohsin Naqvi.
Het motief is nog niet bekend. "Wij onderzoeken dit incident vanuit verschillende invalshoeken. Het is niet zomaar een bomaanslag. Het gebeurde midden in Islamabad", zei de minister ter plaatse tegen verslaggevers.
Hij vertelde ook dat de aanslagpleger had geprobeerd het gebouw binnen te komen en ongeveer 10 tot 15 minuten later een explosief buiten liet afgaan. Dat gebeurde vlak bij een politiewagen. Na de explosie renden mensen in paniek weg. Er ontstond ook paniek toen de veiligheidsdiensten het gebied afzetten, wat leidde tot verkeersopstoppingen op belangrijke wegen.
