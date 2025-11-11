Rusland claimt verdere opmars in Koepjansk en Pokrovsk

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland claimt de volledige controle te hebben over het oostelijke deel van de frontstad Koepjansk in Oekraïne. Volgens het Russische ministerie van Defensie wordt verder opgerukt in het strategisch belangrijke Pokrovsk, dat verder naar het zuiden ligt.

De Oekraïense krijgsmacht meldt dat zich momenteel ongeveer driehonderd Russische militairen bevinden in Pokrovsk. Rusland zou de afgelopen dagen pogingen hebben opgevoerd om meer troepen de stad in te krijgen. Daarbij is dikke mist gebruikt als dekking.

De claims van de strijdende partijen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Pokrovsk was een knooppunt voor weg- en spoorverbindingen, maar ligt inmiddels grotendeels in puin door aanhoudende gevechten.

Koepjansk ligt aan de rivier de Oskil, een natuurlijke verdedigingslinie. Oekraïne probeert de Russische troepen daar al geruime tijd tegen te houden, om te voorkomen dat ze doorstoten richting Charkiv. De tweede stad van het land ligt zo'n 100 kilometer verderop.