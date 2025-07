Nieuwe kerncentrale Sizewell C krijgt goedkeuring Britse regering

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse regering heeft dinsdag goedkeuring gegeven voor de nieuwe kerncentrale Sizewell C. Dat gebeurde na het bereiken van een overeenkomst met investeerders. De bouw van de kerncentrale in het oosten van Engeland kost ongeveer 38 miljard pond, omgerekend bijna 44 miljard euro.

De Britse regering wordt de grootste aandeelhouder van het project. Andere financiers zijn onder meer het Canadese pensioenfonds La Caisse en het Franse energieconcern EDF. EDF bouwt ook de kerncentrale Hinkley Point C in het zuidwesten van Engeland. Dat project wordt geplaagd door vertragingen en oplopende bouwkosten.

"Vandaag kondigen we een investering aan die schone, in eigen land opgewekte energie zal leveren aan miljoenen huishoudens voor de komende generaties", stelde energieminister Ed Miliband in een verklaring. De centrale zal naar verwachting pas in 2035 beginnen met het opwekken van elektriciteit.