Olympisch kampioen Cheptegei doet mee aan marathon van Amsterdam

ALKMAAR (ANP) - Olympisch kampioen Joshua Cheptegei doet zondag 19 oktober mee aan de marathon van Amsterdam. Dat meldt de organisatie van het evenement.

Cheptegei noteerde vorig jaar augustus in Parijs op de 10 kilometer met 26.43,14 een olympisch record. Het betekende zijn eerste olympische titel op die afstand. In 2021 werd de Oegandees in Tokio olympisch kampioen op de 5000 meter. Het is voor Cheptegei de derde keer dat hij meedoet aan een marathon.

Eerder was Tamirat Tola al vastgelegd voor de marathon van Amsterdam. De Ethiopiër is de regerend olympisch kampioen op de marathon en parcoursrecordhouder in Amsterdam.