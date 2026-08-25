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Dodelijke TikTok-trend: jongeren spookrijden voor likes en betalen met hun leven

social media
door Peter Janssen
dinsdag, 25 augustus 2026 om 10:55
makai-saddington-reed-een-grasveld-op-om-te-ontsnappen-aan-een-politiewagen
Twaalf doden. In amper een week tijd. En dat allemaal vanwege een nieuwe, bizarre TikTok-trend waarbij jongeren doelbewust tegen het verkeer in racen, puur voor de likes.
Het gaat om de zogeheten 'wrong-way-driving-challenge', een fenomeen dat inmiddels tot twee dodelijke ongelukken in Engeland en Ierland heeft geleid. Het patroon is telkens hetzelfde: een filmpje van het oplichtende dashboard, gemaskerde passagiers op de achterbank die alles vastleggen en dan de snelweg op, de verkeerde kant op.

Twee agenten doodgereden

In het Britse South Bank, vlak bij Middlesbrough, ging het verschrikkelijk mis. Vijf jongeren spookreden 's nachts op de A66 in een Volkswagen Passat. Agenten Matthew Blades (38) en Tom Clough (37) kwamen hen toevallig tegen tijdens hun surveillance en werden frontaal geraakt.
Niemand overleefde de klap. Zowel de agenten als de vijf jongeren in de Passat lieten het leven.
Achteraf bleek een van de betrokkenen, de 18-jarige Makai Saddington, al vaker gevaarlijke ritten te hebben gepost. In mei nog scheurde hij door een woonwijk en reed hij zelfs een grasveld op om aan de politie te ontkomen.

Vijf tieners in een gestolen BMW

Amper een week later sloeg het noodlot opnieuw toe, dit keer in het Ierse Kildare. Vijf tienerjongens, van wie de jongste pas 15, waren net klaar met een reeks inbraken toen ze in een gestolen BMW de M9 op reden. In de verkeerde richting.
Ze botsten frontaal op een tegenligger. Voor Joey Carthy (15), Jack Kennedy (17), Alex McCarthy (16), Jeremy O'Brien (18) en Kamil Pustkowski (17) kwam alle hulp te laat. Ook zij hadden hun helse rit gefilmd, ook zij droegen maskers.
De inzittenden van de auto die ze raakten overleefden het ongeluk, maar kwamen er niet ongeschonden vanaf. Drie zussen raakten gewond, net als een kind van amper 7 jaar oud, dat in het ziekenhuis moest worden behandeld.

TikTok houdt de boot af

Het Ierse parlement is inmiddels een onderzoek gestart naar de rol van TikTok bij het verspreiden van dit soort levensgevaarlijke content. Een uitnodiging voor een gesprek met een parlementaire commissie werd door het platform echter afgewezen. Het socialemediaplatform wil eerst 'alle onderzoeken afgerond' zien.
Bron: The Guardian

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